Anche Andreaha commentato ai canali ufficiali dellala bella vittoria contro l'. Ecco le sue parole: "Sono felicissimo per questo esordio in gare ufficiali con la Juventus. Per me essere qua è un grandissimo privilegio. La tournée è andata molto bene, sin dai primi giorni, poi per me che sono arrivato a questo livello dalle categorie inferiori, giocare con campioni di questo calibro è molto bello, mi diverto molto in campo. Il mio ruolo mi piace molto. A me piace molto attaccare, cercare di offendere, quindi questa posizione è perfetta perchè mi porta a essere più avanti. Con Federico (, ndr.) l'intesa è ottima perchè a lui, per caratteristiche, piace partire da sinistra, accentrarsi, e io riesco a venire dentro il campo. Posso migliorare ancora tanto, perchè sono solo all'inizio. Anche oggi il Mister mi ha detto che ho corso un po' troppo e infatti intorno al 70' avevo già un principio di crampi, quindi devo gestirmi sicuramente meglio. L'obiettivo è avere questa intensità, che questa sera ho messo in campo per settanta minuti, per l'intera durata del match. Continuiamo a lavorare così".