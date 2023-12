Le parole di Andreaal canale Twitch della- "Mi hanno ripreso nel video in cui perdevo. Ultimamente in viaggio vinco. Fabio è più sveglio. Non rosica, non gliela faccio pesare. Hobby? Mi piace giocare alla play, poi è difficile avere delle altre passioni. Mi piace tanto vedere altri sport, mi è dispiaciuto non andare alle Finals. In generale lo sport grande passione. Guardo più Youtube che Twitch. Mi piace guardare Zano, principalmente lui e poi tanti altri. Un saluto a Zano, anche se tifa Roma, però vabbè...".é uno degli streamer più famosi del panorama italiano. Impegnato su Twitch, tra le maggiori attività c'é quella di portare sulla piattaforma il gioco Fifa Ea Sports.