- Ha detto sì al Genoa,. Di fatto, siamo a un passo dalla chiusura dell'affare e della definizione dell'acquisto di Cambiaso ai bianconeri.Infinita, la telenovela. Che però potrebbe essere arrivata alla conclusione. L'esterno basso del Genoa potrebbe infatti essere "sbloccato" oggi, e a sbloccarlo sarà sempre una decisione di, ieri presente alIl laterale aspetta infatti il via libera per arrivare a Torino - ecco, l'arrivo in sé non è in discussione - ma come racconta Gazzetta,Il romeno era alla Continassa, mentre il suo agente si trovava a Genova per trattare con il club ligure. Dopo il sì del centrale, l'affare sarà definito.