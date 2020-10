Nessuna gioia alla seconda in Champions per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, battuta per 2-0 dal Barcellona in casa, doveva fare i conti con tante assenze di peso, ma non è riuscito a domare i blaugrana. Una sconfitta che non pregiudica le possibilità di andare agli ottavi, ma di sicuro ridimensiona le ambizioni da primato dei bianconeri. Sul tabellone 888sport.it, infatti, il primo posto di Pirlo e i suoi nel girone G è balzato da 2,05 a 6,50 dopo il ko di ieri, in netto svantaggio proprio sui blaugrana, favoritissimi a 1,12. Sempre fuori gioco le altre concorrenti, con gli ucraini della Dynamo Kiev, rileva agipronews, a 101,00 e gli ungheresi del Ferencváros addirittura a 351,00.