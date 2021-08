Da Juventus.com."Non vedevamo l’ora di essere di nuovo insieme.Non vediamo l’ora di essere di nuovo insieme!Non c’è modo migliore di festeggiare il decennale dell’Allianz Stadium che farlo ritrovando i nostri tifosi, che, secondo le norme vigenti e con il Piemonte in zona bianca, potranno tornare a tifare Juve in presenza, nella misura del 50% della capienza.Lo scorso anno, con la nascita del nuovo sito e della nuova App, abbiamo annunciato anche grandi novità relative al servizio di biglietteria, l'unico in cui, da oggi in poi, potrete trovare i vostri biglietti.Ora, finalmente, è tempo di scoprirle per davvero.IL NUOVO TICKET SHOP JUVENTUSIl nuovo Juventus Official Ticket Shop vuole portare sempre di più i tifosi al centro dell’ecosistema digitale bianconero, integrato e completo: sarà la piattaforma unica e ufficiale per l’acquisto dei tagliandi di accesso all’Allianz Stadium e allo Juventus Museum.Una biglietteria digitale interamente studiata e realizzata per Juventus, accessibile tramite un’apposita sezione all’interno di Juventus.com per migliorare l’esperienza d’acquisto dei tifosi.Si potrà fare tutto comodamente online, da mobile o da desktop: per esempio scegliere il miglior posto disponibile, grazie ad una visualizzazione della mappa 3D dell’Allianz Stadium ad alta risoluzione.Il tifosi affiliati verranno riconosciuti subito e potranno procedere agli acquisti con estrema facilità: registrandosi al Ticket shop tramite codice membership e/o tramite Juventus Card, il sistema faciliterà l’iscrizione e permetterà di accedere rapidamente alle fasi di vendita riservate. I soci Official Fan Club potranno continuare a fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria.Inoltre, registrandosi al Ticket Shop con la propria Juventus Card, tutti gli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno utilizzare automaticamente il loro voucher su tutti i prodotti di biglietteria.Da quest’anno inoltre sarà disponibile anche una nuova piattaforma di vendita dei parcheggi per l’Allianz Stadium: il tifoso potrà accedervi loggandosi con le credenziali “MyJuve”.Non siete ancora iscritti all’Official Ticket Shop? Fatelo subito seguendo le indicazioni: iscrivendovi prima dell’inizio delle vendite, velocizzerete il processo di acquisto.MODALITA’ DI RIAPERTURA DELL’ALLIANZ STADIUMAlla luce delle modifiche al decreto del decreto del 23 luglio 2021, l’Allianz Stadium riapre fino ad una capienza al 50% essendo la regione Piemonte in zona Bianca alla data odierna. Nel caso in cui la regione venisse spostata ad un colore differente dal Bianco, e le vendite dei tagliandi fossero già state aperte, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso.ALL’INTERNO DELLO STADIO…Riapriremo rispettando tutte le normative e seguendo dei comportamenti per la sicurezza di tutti. All’Allianz Stadium sarà quindi necessario presentarsi muniti di mascherina chirurgica o FFP2 e di una certificazione verde Covid 19.Pronti a tornare insieme? Consultate subito la nostra pagina "Biglietti", ci sono grandi novità che vi aspettano!".