Secondo quanto riferito da Rai Sport la Juve potrebbe non effettuare innesti a centrocampo in questa sessione di mercato di riparazione. Paratici ha già investito tanto per Kulusevski, che pure arriverà a giugno, per questo potrebbe non comprare altri centrocampisti a gennaio. Collegato al possibile immobilismo della Juve in entrata c'è la possibile permanenza a Torino di Emre Can, seguito dal PSG.