Nei giorni scorsi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha approvato «le Linee guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per le stagioni sportive 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/2028 e 2028/2029». Una mossa che consentirà di mettere in vendita i diritti tv per un arco temporale di cinque anni e non più di tre. La nota ufficiale pubblicata dall’AgCom spiega infatti che «le Linee guida presentano analogo contenuto rispetto a quelle approvate con delibera 423/22/CONS e valevoli per un solo triennio, eccezione fatta per la possibile durata dei contratti». Una questione che può essere un aiuto per DAZN, che ha intenzione di consolidarsi come player della Serie A. E come spiegato dall’amministratore delegato di DAZN in Italia Stefano Azzi a Il Sole 24 Ore: «Noi siamo convinti di poter giocare le nostre carte. Tanto più che giustamente è stato portato da 3 a 5 anni il periodo di validità e questo permette di poter programmare al meglio i propri investimenti», come riporta Calcio&Finanza.