Non solo la panchina della prima squadra: la Juventus sta intraprendendo una vera e propria rivoluzione a livello di guida tecnica. Dopo il divorzio con Max Allegri, il club bianconero ha annunciato anche l’addio di Mauro Zironelli (tecnico dell’Under 23) e ha scelto di non continuare con Francesco Baldini (allenatore della Primavera). A sostituire quest’ultimo potrebbe essere Francesco Pedone, finora incaricato di guidare gli Under 17. Per quanto riguarda l’Under 23, come riporta La Gazzetta dello Sport, si fa strada l’ipotesi di un candidato esperto come Fabio Pecchia, ora impegnato in Giappone: l’ex tecnico del Verona ha già lavorato con il dirigente Filippo Fusco.