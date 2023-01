Come racconta il Corriere dello Sport, Di Maria verso il rientro dunque, mentre tutti gli altri indisponibili ancora non si sono affacciati nemmeno gradualmente in gruppo: dai più vicini al rientro (Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio) ai più lontani (Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Dusan Vlahovic). Cambierà in ogni caso qualcosa nella formazione bianconero rispetto alla partita di Cremona. Contro l’Udinese si rivedranno tra i titolari almeno Alex Sandro, Adrien Rabiot e Moise Kean.