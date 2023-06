Cambiamenti non solo tra i giocatori ma anche all'interno dello staff della Juve. Come racconta tuttosport, ai saluti, esaurito in maniera naturale il contratto che lo legava alla Juventus,c'è Nikos Tzouroudis, responsabile medico della prima squadra sul cui conto ha pesato anche un rapporto non idilliaco con lo stesso staff tecnico. Il club non pensa a nomi esterni per sostituirlo ma a promozioni interne.