Georgiyfirmerà un nuovo contratto a lungo termine con lo Shakhtar Donetsk. L'accordo è stato raggiunto e a raccontarlo é Fabrizio Romano. Il nuovo contratto avrà validità fino a giugno 2029. Importante notare che esso comprenderà una clausola rescissoria dal valore superiore a € 100 milioni. Sudakov, ora legato a lungo termine al club, si configura come uno dei talenti più promettenti e ambiti del panorama calcistico. La sua inclusione in molte liste di interesse per la prossima sessione di mercato estivo promette di tenere banco, con numerosi club pronti a seguirne le gesta.