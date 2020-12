1









Tra i giocatori più importanti in scadenza di contratto c'è sicuramente Sergio Ramos, capitano del Real Madrid che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno. Allo spagnolo sta pensando la Juventus che però non può garantire allo spagnolo l'ingaggio che prende a Madrid; piace anche al Psg ma secondo quanto riportano sia dalla Francia che dalla Spagna, nei giorni scorsi Ramos si è avvicinato al Real e potrebbe firmare il prolungamento. Il sogno della Juve rischia di svanire a breve, le Merengues non vogliono perdere il loro capitano.