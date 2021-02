La Juventus dovrà fare i conti con Real Madrid e Manchester City nella corsa a Locatelli. I bianconeri non hanno mollato la presa sul centrocampista classe '98 che piace molto ad Andrea Pirlo, sul quale però in estate può aprirsi un'asta internazionale sull'asse Italia-Spagna-Inghilterra. L'ex milanista infatti è entrato nei radar dei due top club esteri, e il Sassuolo non si schioda dai 40 milioni di euro come richiesta per far partire il giocatore. E ora, per la Juve, diventa tutto più difficile.