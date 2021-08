Cambia tutto per Radu. Il centrale bianconero, come racconta Calciomercato.com, sembrava a un passo dal Cagliari. Dopo diversi incontri, le parti erano arrivate vicine a un accordo, mancava soltanto la cessione di un difensore da parte dei sardi e il giocatore sarebbe arrivato nelle ultime ore al cospetto di mister Semplici. Ecco: non è accaduto niente di tutto ciò. E ora la Juve forza per mandarlo a giocare, da protagonista, anche in qualche campionato estero.Per CM, Dragusin al momento è più vicino al Vitesse, in Eredivisie: tra la Juve e il club olandese c'è una sinergia che dura da anni, bisogna però convincere il ragazzo, che ha avuto nei giorni scorsi diverse proposte, in particolare dalla Bundesliga. Agenti al lavoro e in stretto contatto con la Juve: si cerca la soluzione migliore.