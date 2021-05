La Juventus non ha abbandonato la pista che porta a Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes da tempo seguito dai bianconeri ma anche da molte big europee. Due su tutte sono il Real Madrid e il Bayern Monaco, ma come riporta TZ ci sono delle novità proprio sul club tedesco: Camavinga, infatti, non sarebbe entusiasta dall'ipotesi di trasferirsi in Germania, e per questo non è interessato a un eventuale proposta del Bayern. E ora, per la Juve, può riaprirsi tutto.