Giugno è alle porte e Adrien Rabiot, ufficialmente, non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. Il contratto che lega il centrocampista al Paris Saint-Germain scadrà tra un mese e per lui si sono mossi già diversi club: sfumata la pista Barcellona, anche la Juventus ha riattivato i contatti con l’entourage, riflettendo su quello che potrebbe diventare un altro grande colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta Paris United, tuttavia, lo scenario più probabile è quello che vede Rabiot trasferirsi al Manchester United. Il club inglese sarebbe infatti l’unico disposto a garantire al giocatore il ricco stipendio richiesto dai suoi rappresentanti, anche se la squadra di Solskjaer non giocherà la prossima edizione della Champions.