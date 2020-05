“La Juventus vuole fare un mercato di soli scambi, senza esborso di cash per i giocatori. Proprio per questo, alla luce della posizione di Commisso e della Fiorentina, appare al momento improbabile una maxi offerta per Federico Chiesa”. Parla così degli affari bianconeri Gianluca Di Marzio, che dagli studi di Sky Calciomercato L'Originale ha limato le possibilità di un approdo dell'esterno viola in bianconero, dopo le avances degli scorsi mesi, che avevano portato addirittura a un accordo di massima tra giocatore e Juventus, trovato nel giugno scorso.