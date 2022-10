Siamo nel pieno della stagione ma il mercato non si ferma. Stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, e in particolare dal portale Cadena Ser, il Real Madrid starebbe pensando di rinnovare il contratto di Marco Asensio, che scadrà a giugno 2023. I blancos sono pronti a proporre un prolungamento di tre anni al fantasista spagnolo che dal canto suo però non sarebbe convinto, visto che preferirebbe un contratto più lungo. Restano alla finestra sia il, da tempo interessate al giocatore del Real Madrid.