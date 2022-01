Anche il Manchester United ha espresso interesse per Antonio Rüdiger. ​Il contratto del difensore centrale con il Chelsea scadrà la prossima estate, e finora il giocatore della nazionale tedesca ha rifiutato tutte le offerte di proroga dei Blues. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, c'è ancora distanza fra la proposta del Chelsea e la richiesta di Rudiger che sta agevolando l'inserimento di altri top club. Secondo fonti inglesi, anche la Juventus aveva chiesto informazioni su di lui per un colpo a parametro zero,