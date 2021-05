Non è stata una stagione fortunata per molti giocatori della Juventus. Tra questi, Alex Sandro non ha impressionato in maniera positiva e da molti è stato indicato come sacrificabile nel processo di rivoluzione che sta investendo e investirà tutto l'ambiente. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport oggi, però, potrebbe cambiare tutto. Massimiliano Allegri, infatti, è un estimatore dell'esterno brasiliano e sarebbe pronto a puntare nuovamente su di lui che, quindi, diventerebbe un intoccabile della rosa bianconera.