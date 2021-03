Altra grana per Merih Demiral. Nonostante l’infortunio rimediato l’11 marzo (lesione al retto femorale), il difensore della Juventus ha risposto alla chiamata della Turchia, dalla quale tornerà positivo al Covid-19. In ogni caso, la posizione del club bianconero è cambiata nel corso della stagione: stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’ex Sassuolo non è ritenuto più incedibile, anzi, alle giuste condizioni potrebbe anche lasciare Torino. Servono almeno 30 milioni di euro per Demiral e il suo entourage starebbe già sondando il mercato, con il Manchester United in cima alla lista.