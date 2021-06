Hakan Calhanoglu non sarebbe un obiettivo primaria per la Juventus. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport, secondo cui Max Allegri non sarebbe convintissimo del suo potenziale approdo. Il trequartista è in scadenza di contratto con il Milan, che sta provando a convincere il suo entourage per fargli accettare l’offerta per il rinnovo. Nello stallo si era inserita la Juve, che però, adesso, potrebbe desistere a secondo delle richieste del livornese.