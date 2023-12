Contro il Frosinone, Massimiliano Allegri potrebbe apportare qualche modifica all'assetto difensivo della squadra. In particolare, Alex Sandro può tornare titolare dopo le ultime due gare in panchina. Chi gli fa posto? Il tecnico sta pensando di far rifiatare Federico Gatti, che salterebbe quindi la partita contro la sua ex squadra, almeno dall'inizio. Il difensore, è in diffida e come ricorda calciomercato.com, con un altro giallo sarebbe squalificato per Juve-Roma. Se questa scelta fosse confermata, Danilo tornerebbe a giocare sul centro destra, con Alex Sandro a sinistra e Bremer in mezzo.