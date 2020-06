1









La Juventus segue da vicino il terzino mancino austriaco David Alaba. Il giocatore del Bayern Monaco, infatti, è in uscita dai bavaresi, dopo l'esplosione del canadese Alphonso Davies. Così, il 27enne sembra essere finito sul mercato e, dall'Inghilterra, insistono sulla Juventus come prossima destinazione. Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, i bianconeri sono in corsa per prenderlo, insieme a Real Madrid, Paris Saint-Germain e Barcellona: il contratto in scadenza nel 2021 di Alaba fa gola ai più grandi club d'Europa, ma la Juve sembra fare sul serio.