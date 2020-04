Tra possibili occasioni che il prossimo mercato potrebbe riservare, il nome di Gianluigi Donnarumma è sicuramente tra i più interessanti. In scadenza nel 2021, potrebbe essere ceduto dal Milan proprio per evitare di prolungare l'oneroso contratto del classe '99. Così, anche la Juventus ha sintonizzato le antenne: eppure, come riporta Calciomercato.com, dopo il rinnovo di Szczesny, la società bianconera ha reso evidenti le sue intenzioni di proseguire con il polacco tra i pali. Donnarumma, infatti, non rappresenta al momento una priorità.