Come racconta Gazzetta, la linea societaria alla Continassa è chiara: non ci. Samardzic, però, per età e potenziale può essere un investimento anche per il futuro, oltre che un utile ripiego per l’emergenza nell’immediato. Questo può spingere la Juve a provare a imbastire una trattativa, specialmente se, come detto, l’Udinese accettasse la formula del prestito con qualche contropartita. Tutto è ancora in fase preliminare, ma il gradimento reciproco tra gli uomini di mercato bianconeri e il serbo è già una buona base, al netto del fatto che Giuntoli e Manna a gennaio potrebbero affondare il colpo anche per un esterno di qualità adattabile da mezzala.