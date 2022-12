Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, il contratto da 3 milioni di euro netti più bonus, rinnovato nell'ormai lontano 2019, ha di fatto bloccato ogni possibile cambiamento per Daniele, che comunque resta all'ultimo posto nelle gerarchie difensive della. A questo punto solo scelte di vita potrebbero convincerlo ad accettare un passo o due indietro in termini di carriera e ingaggio già a gennaio: le richieste non mancano, quantomeno per un prestito, ma dovrebbe essere lui a rinunciare a più di qualcosa in termini di stipendio.