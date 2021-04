Domani affronterà la Juventus da giocatore del Genoa, ma con il suo cartellino in mano al club bianconero. Nicolò Rovella affronterà il suo futuro, che può essere anche anticipato. Il centrocampista classe 2001 è stato prelevato dal Grifone per 18 milioni più 20 di bonus nell’ambito dello scambio con Petrelli e Portanova. L’accordo siglato dalle parti prevede che Rovella rimanga ancora in prestito in Liguria, fino a giugno 2022. La Gazzetta dello Sport spiega che non si può escludere che la Juve possa anticipare il suo arrivo.