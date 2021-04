A gennaio scorso, la Juventus ha chiuso un investimento per il futuro, ovvero acquistare Nicolò Rovella dal Genoa per 18 milioni di euro più 20 di possibili bonus, in un’operazione che comprendeva il cartellino di Portanova e Petrelli. L’accordo iniziale prevedeva un altro anno di prestito al Grifone per permettergli una crescita graduale, ma i piani potrebbero cambiare. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe la possibilità di portare a Torino il diciannovenne già al termine di questo campionato.