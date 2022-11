Moisevuole riprendersi la. Il gol decisivo segnato ieri sera contro ilpotrebbe rappresentare una bella iniezione di fiducia per l'attaccante classe 2000, per il quale i prossimi mesi saranno fondamentali in vista di un futuro ancora tutto da scrivere. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, la prossima estate il club bianconero dovrà riscattarlo dall'(qualora dovessero essere raggiunti determinati obiettivi) per 28 milioni di euro più 3 di bonus. Negli scorsi mesi, peraltro, il giocatore aveva declinato una ricca offerta del, convinto di poter dire la sua alla Juve. Che ora spera di averlo ritrovato nella sua versione migliore, in attesa del summit con Rafaelafissato per la primavera 2023.