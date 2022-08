Il futuro di Nicolòora sembra possa cambiare. Se inizialmente andava verso la permanenza allaper questa stagione ora la situazione cambia. Stando a quanto riferisce Goal nella giornata di oggi è in programma un incontro tra l'entourage del giocatore e la Juventus. L'ipotesi più probabile ora per Fagioli è quella di un prestito in un club che gli offra maggiore minutaggio.