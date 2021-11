sorprendendo tutti per i tempi della scelta, non tanto per la decisione. Già da qualche mese circolava la voce di un rapporto non proprio ai massimi termini tra Bernardeschi e Raiola, perché il giocatore si aspettava di più dal nuovo agente... Poco più di un anno fa il passaggio da Bozzo a Raiola, rifiutando altre proposte come quella dello stesso Pastorello, mentre ora un nuovo cambiamento.Bernardeschi ha rifiutato ogni ipotesi di cessione nella scorsa stagione, quando per la Juve era assolutamente cedibile: nessun club di primo livello per lui, che solo all'ipotesi Milan avrebbe potuto dire sì. Tornato protagonista tra azzurro e bianconero si è tornati a parlare anche di Juve in ottica rinnovo: solo al ribasso, però, perché la dirigenza bianconera aveva prospettato un ingaggio da 2,5-3 milioni (bonus inclusi) rispetto a quello attuale da oltre 4 milioni.. La trattativa per il rinnovo, comunque appena abbozzata, è infatti tutta da rifare. Questo cambiamento allontana ancora un po' il rinnovo e avvicina almeno un po' l'addio alla Juve.