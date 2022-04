Domani alle 12 e 30 la Juve avrà una grandissima occasione per blindare quasi definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo dorvà battere il Venezia del neo arrivato Soncin, il quale ha raccolto il posto di Paolo Zanetti, esonerato dalla società arancioneroverde. Ancora molti dubbi di formazione per Allegri che, è ancora alle prese con la lunga lista di indisponibili e con l'emergenza a centrocampo che si fa sempre più insistente.



EMERGENZA A CENTROCAMPO - Bisogna ancora capire se ci sarà o meno il brasiliano Arthur nella lista dei convocati. Quel che è certo invece è che non figureranno i nomi di Weston Mckennie, e di Manuel Locatelli, con i soli Rabiot e Zakaria a disposizione dell'allenatore livornese. O meglio, i soli che garantiscono una certa affidabilità oltre ad un quantitativo di esperienza.



LA SORPRESA - Ci sarebbe in effetti anche un altro volto che potrebbe essere la sopresa di domani. Facciamo riferimento a Fabio Miretti che, stando alle ultime sensazioni potrebbe trovare un posto da titolare per la sfida contro i veneti. Il classe 2003 piace tantissimo ad Allegri e considerando una posizione di classifica molto più tranquilla, oltre alla crisi di giocatori mancanti, quella di domani potrebbe essere una chance concreta per il baby talento di debuttare dal primo minuto con la maglia della Vecchia Signora, sperando che sia solo la prima di una launga serie di presenze.