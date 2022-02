Alvaro Morata dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic sembrava vicino a lasciare Torino per accettare la corte di Xavi e del Barcellona. Destinazione mai gradita dall'Atletico Madrid detentore del cartellino del giocatore. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport il numero 9 della Juventus dopo aver convinto tutti con le prestazioni brillanti delle ultime partite potrebbe anche rimanere all'ombra della Mole. Sappiamo che da Morata e dalla sua famiglia Torino e la Juventus sono una destinazione gradita, tuttavia Alvaro non è indifferente ai rumors sul suo conto. Simeone non accetterebbe un suo trasferimento al Barcellona, tuttavia c'è anche un recente inserimento del Paris Saint Germain e in quel caso i Colchoneros non ne potrebbero nulla.