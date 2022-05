Sono giornate intense, tra le mura della sede Juventus della Continassa. Uno sguardo a quello che accade in campo e un occhio proiettato al futuro. Tra le cose che non hanno funzionato all'interno del club, la gestione degli infortuni e dei tempi di recupero. Per questo, appare sempre più probabile che qualcosa cambierà all'interno dello staff bianconero. In particolare, la "rivoluzione" andrà a rimescolare le carte, e inserire nuovi assi, nel comparto medici e in quello dei fisioterapisti.