Il prestito di Daniele Rugani dalla Juventus al Rennes, come abbiamo già accennato nei giorni scorsi, può aprire le porte a un futuro approdo in bianconero di Eduardo Camavinga, che avrebbe ricevuto l'invito di Cristiano Ronaldo in persona a venire a Torino. Ma come ricorda Calciomercato.com il classe 2002 francese ha una valutazione di circa 70 milioni di euro e la Juve deve affrontare una concorrenza importante come quella del Real Madrid. Camavinga sarebbe infatti uno dei nomi voluti da Zinedine Zidane per rinnovare il suo organico... galactico.