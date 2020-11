1









Su due tavoli. La Juventus è sempre attenta ai migliori giovani sul mercato, pur con tutte le difficoltà di un mercato che verrà con problematiche legate al Covid. Ecco perché i nomi continuano a circolare, ed ecco perché è tornato dalla Francia il nome di Eduardo Camavinga. Colpo extralusso tra i talenti del presente e del futuro: 18enne, gioiello del Rennes, è seguito da tempo dagli scout bianconeri, ma... i costi di un'eventuale operazione sono ritenuti inavvicinabili al momento. Tanti i 50 milioni senza prestiti, con il Rennes che vuole ancora di più.



E IL KULUSEVSKI BIS... - Come scrive calciomercato.com, intanto, la Juventus lavora a un'altra operazione importante. Contro l'Inter sta andando in scena il remake della sfida per Kulusevski di un anno fa, vinta dai bianconeri. Questa volta i contatti sono tutti per Nicolò Rovella che, appena 18enne, si è già preso l'Under 21 ed è titolarissimo nella mediana del Genoa. Piace alla Juve da tempo, va a scadenza a giugno. E' un'opportunità, la Juve ci lavora.