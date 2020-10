I bianconeri monitorano la situazione di Eduardo Camavinga, che intanto ieri sera ha fatto il suo esordio in Champions League. Maglia numero 10 sulle spalle e primo punto per il suo Rennes. Un anno speciale per lui che piano piano si sta prendendo tutto. Il mercato lo chiama e la Juve lo vorrebbe. Dopo l'operazione Rugani, Juve e Rennes potrebbero tornare a fare affari insieme, anche se il francese ad oggi è valutato 70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere abbassata con le contropartite, una proprio il difensore toscano, e con una spinta da parte dello stesso giocatore. Il cui idolo è... Cristiano Ronaldo, ovviamente. Occhio però al Real Madrid. Il talento promette bene, ora anche nella massima competizione d'Europa e, pur essendo un classe 2002, è apparso dominante nella gara contro il Krasnodar.