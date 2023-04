Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, ha rilasciato alcune parole poco prima di presentarsi al consueto pranzo UEFA con i dirigenti dello Sporting Lisbona, avversario dei bianconeri in Europa League. "Giornata intensa. Fiducia? Non lo so, ma ormai si tratta solo più di aspettare", così il dirigente della Juve ha commentato l'attesa per quanto riguarda la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del club per l'annullamento della penalizzazione, che arriverà in giornata.