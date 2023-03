Come racconta Gazzetta, a rafforzare l’ottimismo sul rinnovo di Di Maria c’è un comune orientamento. La Juventus vuole giocare d’anticipo e blindare il Fideo, anche a costo di dover compiere altri sacrifici in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. E Di Maria dalle prime chiacchierate informali non ha chiuso la porta all’eventualità di restare in bianconero anche senza la vetrina della Coppa con le grandi orecchie. Nel calcio, però, tutto può cambiare anche in fretta fino alle firme. Anche per questo l’a.d. Maurizio Scanavino, il responsabile dell’area sport Francesco Calvo e il d.s. Federico Cherubini non vogliono perdere tempo e hanno intenzione di approfittare del vento favorevole.