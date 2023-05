Le parole di Francescoa Sky prima di- "Abbiamo vissuto una vigilia ricca di dinamiche extra campo ma la squadra è concentrata su questa sera, al di fuori ci pensano gli avvocati. Pensiamo di avere le carte per ribadire la nostra posizione".- "Abbiamo letto tante sentenze anticipate sui giornali ma siamo concentrati sul campo, siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League. Questa è la prima tappa verso la finale".- "La nostra priorità è questa stagione, poi penseremo alla prossima con Allegri e Cherubini".- "Dipenderà tutto dall'esito del 22 maggio, se prenderanno in considerazione le nostre motivazioni. Il Collegio di Garanzia allungherebbe ancora i tempi".