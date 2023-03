Le parole di Francescoai microfoni di DAZN prima di- "Per noi è una partita impegnativa, secca, da dentro o fuori. Lo stadio è rumoroso, carica tutti i giocatori".- "La Juve gioca sempre per vincere, questo è un momento positivo per il calcio italiano e faccio i complimenti a Milan, Inter e Napoli. Spero possa essere da stimolo al calcio italiano che ha un gap rispetto alle squadre europee, se pensiamo a infrastrutture...".- "Al giocatore abbiamo fatto gli auguri di compleanno, è il primo a non essere felice della situazione ma siamo fiduciosi. Lo abbiamo accolto quando aveva 19 anni, ci conosciamo a vicenda molto bene, sa che la Juve è una famiglia che gli dà e gli chiede tanto, si sta impegnando".