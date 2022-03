Il centrocampista dell'Inter Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della sfida tra Juventus e Inter in programma domenica alle 20.45. Queste le sue parole:



DOMENICA - "Domenica siamo attesi da una partita molto importante. Per me è una finale, penso che sarà una gara difficile, ma dobbiamo fare di tutto per ottenere i tre punti".