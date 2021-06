Il mercato della Juventus si incrocia con quello di due giocatori che in scadenza di contratto con il Milan: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi nel mirino dei bianconeri. Se per il portiere l'addio è ormai sicuro dopo le parole di Maldini e l'arrivo di Maignan, l'indizio per l'addio del turco arriva dal Corriere dello Sport, secondo il quale il Milan ha già voltato pagina a caccia del sostituto di Calhanoglu: oltre a De Paul e Ilicic, spunta anche il nome di Milan Djuricic del Sassuolo.