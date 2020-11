2









Hakan Calhanoglu è l'ultima idea di mercato della Juventus. Il turco è in scadenza di contratto con il Milan e se non dovesse rinnovare entro gennaio sarà libero di trattare con un altro club per la prossima stagione. La possibilità di prenderlo a zero attira la Juventus, e come riporta Sky Sport tra il giocatore e i rossoneri ci sono circa 4 milioni che ballano tra domanda e offerta per il rinnovo: Calha ne vuole 7, la società ne offre tre. E la Juve osserva alla finestra, insieme anche a Manchester United e Atletico Madrid.