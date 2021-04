In un mercato di ristrettezze economiche ai tempi del covid, la Juventus è più attenta che mai alle occasioni a parametro zero. Come quella che può profilarsi per il turco del Milan Hakan Calhanoglu, che sta vivendo una trattativa difficile col club rossonero per il rinnovo del contratto. Anche oggi arrivano conferme sull'interesse bianconero per Calhanoglu: secondo Il Giorno lui non è soddisfatto dell'offerta del Milan di 4 milioni di euro annui più bonus, e se dovesse andare a scadenza quest'estate la Juve ci farà un pensierino...