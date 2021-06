A pochi giorni dal debutto all'Europeo contro l'Italia di Roberto Mancini, il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora incerto: il trequartista turco è in scadenza di contratto con il Milan ed è stato più volte accostato anche alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i bianconeri non hanno ancora fatto tentativi concreti per il numero dieci rossonero e per ora c'è soltanto un interessamento.