4









Pronto il piano per Calhanoglu. Ovviamente della Juve. A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come la dirigenza bianconera stia fiutando il colpo a parametro zero, anche se non è l'unica società ad aver drizzato le antenne: ci sono diversi sondaggi, specialmente da Spagna e Inghilterra.



PROBLEMI RINNOVO - Di sicuro, il rinnovo con il Milan è in una profonda fase di stallo: il giocatore continua a chiedere una cifra vicina ai 7 milioni di ingaggio. I rossoneri non hanno intenzione di accontentarlo, e allora ecco che il procuratore di Calhanoglu si muove per trovare un accordo sostanzioso con un altro club. Magari già a gennaio.



LA JUVE - La Juve c'è. Alla Continassa fanno tutte le valutazioni del caso: Hakan può prendere il posto di Ramsey in campo e Pirlo potrebbe sfruttare anche la bravura sui calci piazzati. Per TS, i bianconeri tengono vivissimi i contatti con l'entourage del turco tramite fidati intermediari.