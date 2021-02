Nella giornata di oggi è andato in corso un incontro tra il Milan e Hakan Calhanoglu, sul quale è sempre vivo l'interesse della Juventus. Il turco è in scadenza di contratto con il Milan e se non dovesse trovare l'accordo potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Occasione ghiotta per Paratici, che studia da lontano la situazione in attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa per il prolungamento del contratto. Nel summit di oggi la fumata bianca non è arrivata, ma filtra cauto ottimismo per il rinnovo. la Juve aspetta, e valuta.