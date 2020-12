La trattativa va avanti a piccoli passi. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Milan, nelle figure di Maldini e Massara, e l’agente di Hakan Calhanoglu, per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Le parti hanno ridotto la forbice tra domanda e offerta, anche se la distanza permane, e per questo è in programma un nuovo aggiornamento tra le parti a inizio del 2021. Come riporta Calciomercato.com, il trequartista turco sta bene a Milano e non vuole lasciare il Diavolo. La Juventus, estimatrice di Calhanoglu, osserva interessata da lontano.